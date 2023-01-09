Заболеваемость коронавирусом в России упала почти на 40%

В России резко снизилась заболеваемость коронавирусом. Так, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю Covid-19 выявили у 23 435 жителей страны. Это на 40% меньше, чем было неделей ранее. Таким образом, в России достигнут показатель по заболеваемости, который наблюдался летом прошлого года.

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Количество людей, попавших в больницу с коронавирусом, тоже значительно снизилось. Так, за неделю было госпитализировано 4 118 пациентов против 6 225 на прошлой. Спад составил 33,9%.

Однако вместе с тем снизилось число людей, выписавшихся из ковидных стационаров. По данным ведомства, вылечились 32474 человека, что на 34,6% меньше, чем неделей ранее.