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3 часа назад

За неделю заболеваемость коронавирусом в России упала почти на 40%

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В России резко снизилась заболеваемость коронавирусом. Так, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю Covid-19 выявили у 23 435 жителей страны. Это на 40% меньше, чем было неделей ранее. Таким образом, в России достигнут показатель по заболеваемости, который наблюдался летом прошлого года.

Заболеваемость коронавирусом в России упала почти на 40%
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Количество людей, попавших в больницу с коронавирусом, тоже значительно снизилось. Так, за неделю было госпитализировано 4 118 пациентов против 6 225 на прошлой. Спад составил 33,9%.

Однако вместе с тем снизилось число людей, выписавшихся из ковидных стационаров. По данным ведомства, вылечились 32474 человека, что на 34,6% меньше, чем неделей ранее.

уменьшилось и количество случаев выздоровления. На этой неделе вылечились Смертность при этом осталась практически на том же уровне: 318 умерших со 2 по 8 января против 379 за предшествующие семь дней.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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