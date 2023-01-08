Эпидемиолог рассказал о десятках штаммов коронавируса в России

«У нас изменился характер смены доминирующих линий и подлиний. Теперь возможно большее количество разных сильных вариантов, в отличие от предшествующих линий пандемии. Возможно существование двух-трех доминирующих линий, каждая из которых доминирует в разных частях света. Это не то же самое, когда появились альфа- или бета-линии», — сказал он.