Европу накрывает штамм коронавируса «кракен»

Если кто-то забыл о существовании коронавируса, то сейчас самое время о нём вспомнить. Потому что он никуда не делся и даже «подарил» человечеству новый штамм под названием «кракен». Он появился в США и в начале 2023 года проник в Испанию. Теперь европейцам стоит приготовиться, потому что распространяется вирус крайне быстро, предупредило издание Politico.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «кракен» самым заразным вариантом коронавируса. В США этот штамм распространялся очень агрессивно: случаи заболевания удваиваются каждые девять дней, отметил обозреватель Politico Карло Мартушелли.

В Европе заражения «кракеном» фиксировали уже в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и других странах. Пока что случаи единичные, но европейцам уже стоит приготовиться, считает Мартушелли.

Похоже, «кракен» способен «уклоняться» от защитных механизмов иммунной системы и поражать даже вакцинированных и переболевших предыдущими вариантами коронавируса. Об этом говорится в статье Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Зато пока нет никаких доказательств того, что новый штамм более смертоносный, чем предыдущие. Поэтому есть надежда, что не так страшен «кракен», как его малюют.