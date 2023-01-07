Стало известно о ситуации с новым подвидом «омикрона» в РФ

Роспотребнадзор: новый подвид омикрон-штамма «кракен» не зафиксирован в России.

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Новый подвид «омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5, именуемый «кракеном», не обнаружили в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «омикрона» XBB.1.5 «кракен» не выявлен», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что «кракен» быстро распространяется в некоторых частях США после зимних праздников.

Обозреватель издания Politico Карло Мартушелли также предположил, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения «кракена» на континенте.