В Китае резкий рост заболеваемости COVID-19

В крематориях Китая не осталось мест. К этому привел резкий рост числа заболевших коронавирусом. Несмотря на заявленные правительством КНР 12 жертв ковида, настоящее число летальных случаев неизвестно. В ВОЗ даже раскритиковали Китай за данные о количестве смертей от коронавируса, заявив, что Поднебесная занижает цифры. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова рассказала подробности.

Фото: Мир24 Мир24

Шанхай. Очередь на кремацию начинается еще за несколько десятков километров до крематория. Некоторые похоронные организации даже перешли на систему онлайн-очередей. Но это не помогло.

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В одном из крематориев Лунхуа ежедневно сжигают 500 тел – это в пять раз больше обычного. В крематориях Пекина и Шанхая свободные даты только в середине января.

Но деньги решают все. За вознаграждение кремацию могут провести вне очереди. Правда, это не всем по карману. За услугу просят десятки тысяч юаней. Кремация в течение трех дней обойдется в 68 тысяч – это 680 тысяч российских рублей, а в день смерти – в 88 (это уже под миллион рублей).

Дефицит лекарств и переполненные больницы. В провинции Чжэцзян пациентами заняты не только палаты, но и коридоры. Это сейчас типичная картина для любой китайской клиники. В очередях люди сидят целыми днями, принять их некому. Врачей не хватает, многие из них тоже заражены. По той же причине больные часами ждут скорую.

Новая волна накрыла Китай после того, как в стране смягчили «политику нулевого ковида»: перестали закрывать на карантин целые районы, отменили тесты и даже дистанцию в полтора метра. Из-за этого сильно пострадала экономика, и власти пошли на большие уступки. От прежних строгих мер остались разве что маски, их носить обязательно.

Несмотря на новую вспышку коронавируса, с 8 января Китай отменяет карантин для приезжающих в страну. Путешественникам, прибывающим из-за рубежа с материка, из Макао и Тайваня, больше не нужно проходить обязательный ПЦР-тест.

«У нас есть около 2,5 млн человек, которые ранее были инфицированы коронавирусом. Наше общество в целом построило обширный барьер иммунитета высокого уровня. Во-вторых, у нас достаточно препаратов», – заявил глава администрации Гонконга Джон Ли.

Но в Евросоюзе так не считают. Реагируют на ситуацию в Китае. Теперь странам ЕС рекомендовано следить за тем, чтобы пассажиры на рейсах в Китай и обратно носили маску или респираторы, а еще могут взять тест на ковид.