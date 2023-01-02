В России выявили 3884 случая коронавируса

В России за сутки выявили 3884 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 807 431. Об этом в понедельник, 2 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Днем ранее, 1 января, в стране зарегистрировали 5038 пациентов с COVID-19.

За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 379. За этот же период 4489 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 217 574.