В Китае за декабрь коронавирусом могли заразиться 250 млн человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае за период с 1 по 20 декабря оценивается в 250 млн человек. Согласно статьям западных СМИ, на которые ссылается CNN, прирост случаев только за минувший вторник мог превысить 37 млн.

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Собеседники Business FM в Китае подтверждают массовую заболеваемость, но сомневаются в существовании утечки. Комментирует директор по развитию digital-маркетингового агентства Outlandish Group и главный редактор издания о Китае ЭКД Артем Жданов:

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Артем Жданов директор по развитию digital-маркетингового агентства Outlandish Group и главный редактор издания о Китае ЭКД «Никакой утечки не было, никто настоящих данных никогда не узнает. Потому что массовое тестирование в Китае прекратилось. В больницах даже не спрашивают тесты: если кого-то привозят в учреждение, пропускают без них. Если кто-то умер, скорее всего, он умер не от ковида. Даже если он был болен коронавирусом, скорее всего, не узнают об этом. Не сказать, что скрывают. Просто большое количество больных — десятки и сотни миллионов. Скорее всего, это правда. У меня в офисе больше десяти человек. Заболели все, кроме одного. Вокруг тоже все болеют».

На этой неделе Китай перестал публиковать ежедневную статистику по коронавирусу. Минздрав страны объяснил это тем, что коронавирус теперь считается инфекцией категории B, то есть не требует регулярной отчетности и жестких мер карантина.

Ранее западные СМИ сообщали об очередях в китайских крематориях, однако подтвердить эту информацию или сравнить загрузку учреждений с предыдущими периодами не представлялось возможным.

О решениях Пекина и рисках для Компартии рассуждает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов:

Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ:

«Китай грамотно изменил чисто бюрократический подход к ковиду. Ковид теперь объявлен инфекцией типа В, то есть теперь это то же самое, что грипп, ОРВИ. Как следствие, мол, не надо сильно напрягаться. В конце концов, Китай переходит к другой концепции — выработке коллективного иммунитета. Это то, через что прошли многие страны. Вряд ли это как-то повлияет на социальную ситуацию. Как раз хуже влияли локдауны, которые заставляли малый и средний бизнес страдать. Если сейчас Китай откроется для туристов — не только российских, но и из стран Юго-Восточной Азии, — это сразу даст толчок развитию малого и среднего бизнеса».