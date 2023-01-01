Медики опасаются роста случаев COVID из-за эпидемии в Китае

«Этот год будет как 2022-й либо похуже. Но не как 2020-й и 2021-й по заболеваемости и смертности. Но это если не будет резкого изменения свойств инфекции и не появится нового, более патогенного, летального штамма. Но это прогнозировать невозможно. Риски умеренные есть», - пояснил иммунолог.