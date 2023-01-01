Медики опасаются роста случаев COVID из-за эпидемии в Китае

Эпидемия гриппа в этом году может продлиться до апреля. Затем инфекция вернется в середине осени.
Такой прогноз Ura.ru дал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По мнению специалиста, волну заболеваемости гриппом, подобную той, что наблюдается сейчас, в России фиксируют раз в пять-шесть лет. Случаи заражения, вероятно, будут регистрировать до апреля.
Затем медик пообещал стабилизацию эпидемической ситуации.
«До середины осени с этим проблем не будет. Если этот сезон будет эпидемически тяжелым до апреля, потом летом перерыв, а осенью-зимой 2023 года будет полегче, чем сейчас», - отметил Крючков.
Сейчас специалисты внимательно следят за подъемом заболеваемости коронавирусом в Китае (там фиксируют по миллиону инфицированных в день), поскольку есть риск, что ковид затронет и Россию, случаи заражения участятся.
«Этот год будет как 2022-й либо похуже. Но не как 2020-й и 2021-й по заболеваемости и смертности. Но это если не будет резкого изменения свойств инфекции и не появится нового, более патогенного, летального штамма. Но это прогнозировать невозможно. Риски умеренные есть», - пояснил иммунолог.