Мясников объяснил, дойдет ли волна коронавируса из Китая в Россию

«Кому суждено заболеть, тот заболеет, а кому суждено умереть, тот умрет от этой болезни. Но пока ковид не пройдет по планете и мы не получим коллективного иммунитета, ничего не изменится», – объяснил Мясников.

Он объяснил, что даже закрытие границ и ношение масок не помогут избавиться от болезни окончательно – это только тянет время. Вирус прекратит так сильно распространяться только тогда, когда у людей выработается коллективный иммунитет, передает «Общественная служба новостей». Врач также пояснил, что разработанные год назад вакцины неэффективны, потому что сам вирус меняется, и их необходимо совершенствовать. Этим сейчас занимаются специалисты.