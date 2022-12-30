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1 час назад

Мясников объяснил, дойдет ли волна коронавируса из Китая в Россию

РИА "ФедералПресс"

После резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Китае врачи ожидают рост числа новых случаев заражения во всем мире. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что ожидает россиян.

Мясников объяснил, дойдет ли волна коронавируса из Китая в Россию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Кому суждено заболеть, тот заболеет, а кому суждено умереть, тот умрет от этой болезни. Но пока ковид не пройдет по планете и мы не получим коллективного иммунитета, ничего не изменится», – объяснил Мясников.

Он объяснил, что даже закрытие границ и ношение масок не помогут избавиться от болезни окончательно – это только тянет время. Вирус прекратит так сильно распространяться только тогда, когда у людей выработается коллективный иммунитет, передает «Общественная служба новостей». Врач также пояснил, что разработанные год назад вакцины неэффективны, потому что сам вирус меняется, и их необходимо совершенствовать. Этим сейчас занимаются специалисты.

Коронавирус,Александр Мясников,
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