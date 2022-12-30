Как правильно тренировать обоняние после COVID

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что тренировка обоняния с помощью запахов в основном не эффективна, но у некоторых пациентов приводит к значительному восстановлению обоняния. Исследование опубликовано в JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery.

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В рандомизированном исследовании приняли участие 275 пациентов со сниженным после COVID обонянием. Участникам давали понюхать четыре эфирных масла в течение 15 секунд с перерывом в 30 секунд.

Одним пациентам давали только понюхать масло, а другим еще и показывали изображение соответствующего объекта — розы, ели, лимона и так далее. Последний подход ученые назвали бимодальным. Для сравнения использовалась группа контроля, не проходящая обонятельную тренировку.

Среднее изменение функции обоняния до и после вмешательства составило 11,6 балла, что не считалось клинически важным. Тем не менее, самый высокий процент участников, у которых наблюдалось улучшение обоняния, был в группе бимодальной тренировки.

О клинически значимом улучшении (намного лучше или несколько лучше) сообщили 19% участников из контрольной группы и 46% участников, получавших бимодальную тренировку.