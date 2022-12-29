Врач подчеркнул, что пандемия коронавируса не закончилась

Всех пассажиров, прибывающих из Китая в Италию, обяжут сдавать тест на коронавирус. Распоряжение подписал глава минздрава республики Орацио Скиллачи. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал, что в решении итальянских властей нет предвзятости, потому что об окончании пандемии не заявляло еще ни одно государство.

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— О конце пандемии никто не объявлял, в странах централизованно не говорили о том, что они полностью перестали регистрировать случаи новых заражений, — отметил он в комментарии каналу 360.

Пестерев отметил, что вирус трансформировался со временем. В настоящее время заражается гораздо меньше людей, большинство переносит болезнь легко.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6146 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализированы были 1065 человек, что на 4,3 процента меньше, чем днем ранее, передает издание argumenti.ru.