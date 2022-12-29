Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Врач подчеркнул, что пандемия коронавируса не закончилась

Вечерняя Москва

Всех пассажиров, прибывающих из Китая в Италию, обяжут сдавать тест на коронавирус. Распоряжение подписал глава минздрава республики Орацио Скиллачи. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал, что в решении итальянских властей нет предвзятости, потому что об окончании пандемии не заявляло еще ни одно государство.

Врач подчеркнул, что пандемия коронавируса не закончилась
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— О конце пандемии никто не объявлял, в странах централизованно не говорили о том, что они полностью перестали регистрировать случаи новых заражений, — отметил он в комментарии каналу 360.

Пестерев отметил, что вирус трансформировался со временем. В настоящее время заражается гораздо меньше людей, большинство переносит болезнь легко.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6146 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации госпитализированы были 1065 человек, что на 4,3 процента меньше, чем днем ранее, передает издание argumenti.ru.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Другие варианты COVID-19 не имеют развития.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители