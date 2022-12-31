Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
12 минут назад

В России выявлено еще 5,5 тысячи случаев коронавируса

Свободные новостииещё 3

За прошедшие сутки в России лабораторно подтверждено еще 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 31 декабря, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В России выявлено еще 5,5 тысячи случаев коронавируса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Общее число случаев заражения с начала пандемии в стране превышает 21,79 миллиона человек, выздоровели более 21,2 миллиона граждан. За день из медучреждений выписали еще 7,5 тысячи пациентов, но госпитализировали чуть больше 800 человек.

Кроме того, оперштаб подтверждает еще 58 случаев смерти от ковида. В Саратовской области, по данным чиновников, за сутки никто от коронавируса не умер. Общее число признанных властями летальных исходов COVID-19 в России достигло 393712.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители