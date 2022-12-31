В России выявлено еще 5,5 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России лабораторно подтверждено еще 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 31 декабря, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число случаев заражения с начала пандемии в стране превышает 21,79 миллиона человек, выздоровели более 21,2 миллиона граждан. За день из медучреждений выписали еще 7,5 тысячи пациентов, но госпитализировали чуть больше 800 человек.
Кроме того, оперштаб подтверждает еще 58 случаев смерти от ковида. В Саратовской области, по данным чиновников, за сутки никто от коронавируса не умер. Общее число признанных властями летальных исходов COVID-19 в России достигло 393712.