В России выявлено еще 5,5 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России лабораторно подтверждено еще 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 31 декабря, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Общее число случаев заражения с начала пандемии в стране превышает 21,79 миллиона человек, выздоровели более 21,2 миллиона граждан. За день из медучреждений выписали еще 7,5 тысячи пациентов, но госпитализировали чуть больше 800 человек.