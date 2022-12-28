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1 час назад

Инфекционист Мескина рассказала, какие симптомы у штамма «омикрон» и как отличить его от гриппа

Вечерняя Москва

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Другие варианты COVID-19 не имеют развития. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вечерняя Москва» решила напомнить о симптомах болезни и узнала, как отличить «омикрон» от классического гриппа.

Какие симптомы у штамма «омикрон» и как отличить его от гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Какие симптомы у «омикрона»

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, легкие формы «омикрона» и гриппа мало чем отличаются. Правда, некоторая разница в клинической картине все же есть. При штамме «омикрон» у пациентов чаще встречаются:
  • ринит;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • заложенность носа.

"И симптомы эти при данном варианте коронавирусной инфекции развиваются молниеносно. Возможен и высокий подъем температуры в качестве осложнений при пневмонии, которая иногда регистрируется у тех пациентов, кто не начал своевременно проходить терапию", — отметила врач.

Явными дополнительными признаками заражения «омикроном», по мнению специалиста, являются:
  • осиплость голоса;
  • кашель;
  • хрипота;
  • сильное желудочное расстройство и диарея.

Чем симптомы гриппа отличаются от «омикрона»

Грипп отличается от нынешнего варианта «омикрона» и его подвидов BA.4, BA.5 тем, что на ранних этапах респираторного заболевания у человека начинается интоксикация, подчеркнула инфекционист.

По словам врача, для гриппа характерна такая клиническая картина:
  • высокая лихорадка;
  • головная боль;
  • дискомфортные ощущения в глазах;
  • мышечные спазмы.

При тяжелом течении недуга могут развиться пневмония и синусит, предупредила собеседница «ВМ».

Мескина порекомендовала при возникновении симптомов простуды сразу сдать два теста — на коронавирус и грипп, чтобы врач назначил грамотное и своевременное лечение.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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