Какие симптомы у штамма «омикрон» и как отличить его от гриппа

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Другие варианты COVID-19 не имеют развития. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вечерняя Москва» решила напомнить о симптомах болезни и узнала, как отличить «омикрон» от классического гриппа.
"И симптомы эти при данном варианте коронавирусной инфекции развиваются молниеносно. Возможен и высокий подъем температуры в качестве осложнений при пневмонии, которая иногда регистрируется у тех пациентов, кто не начал своевременно проходить терапию", — отметила врач.
Грипп отличается от нынешнего варианта «омикрона» и его подвидов BA.4, BA.5 тем, что на ранних этапах респираторного заболевания у человека начинается интоксикация, подчеркнула инфекционист.
При тяжелом течении недуга могут развиться пневмония и синусит, предупредила собеседница «ВМ».
Мескина порекомендовала при возникновении симптомов простуды сразу сдать два теста — на коронавирус и грипп, чтобы врач назначил грамотное и своевременное лечение.