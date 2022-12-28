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1 час назад

Мясников прогнозирует «много интересного» с COVID в 2023 году

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В Китае вновь резко начала расти заболеваемость коронавирусом. Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего ждать России в 2023 году по заболеваемости COVID.

Мясников прогнозирует «много интересного» с COVID в 2023 году
Фото: ФедералпрессФедералпресс

«Сегодня рвануло в Китае. Госпиталя переполнены, медицина не справляется! По данным одного Шанхайского госпиталя ожидают, что половина населения города в 25 млн человек будет инфицирована ближайшие дни. Для нас это значит, что в 2023 году и нас ждет много «интересного», – отметил эксперт.

По его словам, эффективных противовирусных препаратов не существует, есть лишь препараты, которые способны ускорить выздоровление. Александр Мясников добавил, что в данном случае путь один – переболеть. Людям из групп риска, нужно заняться своим здоровьем. Проводить закаливание, заниматься физкультурой, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес. Также важно, чтобы у человека был позитивный настрой.

«С наступающим Новым Годом! Он обещает быть интересным!» – подытожил Мясников.

Напомним, в Китае журналисты узнали о заражении коронавирусом 37 млн человек за сутки.

Коронавирус,Александр Мясников,
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