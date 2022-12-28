Мясников прогнозирует «много интересного» с COVID в 2023 году

«Сегодня рвануло в Китае. Госпиталя переполнены, медицина не справляется! По данным одного Шанхайского госпиталя ожидают, что половина населения города в 25 млн человек будет инфицирована ближайшие дни. Для нас это значит, что в 2023 году и нас ждет много «интересного», – отметил эксперт.