Вирусолог предсказала появление новых вариантов COVID-19

Голландский вирусолог Марион Копманс предсказала, что резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Китае не представляет серьезной угрозы для Нидерландов. Ее слова приводит РИА Новости.

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Она добавила, что сейчас COVID-19 и так достаточно активно циркулирует в Европе.

«Однако при дальнейшем распространении вируса не исключено появление новых вариантов, способных преодолевать имеющийся на сегодняшний день иммунитет», — подчеркнула вирусолог.