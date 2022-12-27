Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса подходит к концу

— Пандемия ушла. В первую очередь — психологически. Если в 2020-ом году ковид был новым заболеванием, было много истерических реакций в СМИ, то сейчас это обыденность. Можно уже сказать, что коллективный иммунитет выработан, — отметил ученый в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».