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1 час назад

Штамм «Цербер»: распространение, особенности, лечение

Первоисточник

На данный момент лечение ковида и его штаммов является актуальной темой. Что об этом крайне важно знать.

Штамм «Цербер»: распространение, особенности, лечение
Фото: ПервоисточникПервоисточник

Пандемия коронавируса начала свое разрушительное действие два года назад – в 2020, и до настоящего времени не остановилась. Распространение вируса происходит волнообразною. Такая ситуация наблюдается по причине постоянной мутации патогена. Вирусные разновидности называют штаммом, наиболее значимые и опасные получают отдельные названия.

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Новым типом инфекции коронавируса стал штамм «Цербер», получивший широкое распространение во многих регионах планеты. Уже известный всем штамм «Омикрон» мутировал в вирус «Цербер», который заразен больше, чем его предшественник. Положительным моментом является то, что организм человека переносит новый тип немного легче, чем остальные. Эта форма была обнаружена совсем недавно, летом 2022 года. На данный момент проводится лечение штамма Цербер эффективными лекарственными средствами (в их числе препарат «Эсперавир»). За несколько месяцев возбудитель распространился по 30 странам в мире. Это быстрее по сравнению с «Омикроном».

Симптоматика штамма «Цербер»

Первые признаки можно зафиксировать через 10 дней после инфицирования, наблюдаются у людей всех возрастов. Симптомы последнего штамма достаточно схожи с выражением предыдущих вариаций.

Признаки типичны для инфекций респираторного направления:
  • температура тела повышена до 38 градусов;
  • наблюдается усталость, нехарактерная слабость;
  • человека знобит;
  • кашель;
  • дыхание затруднено, учащается;
  • болят мышцы и суставы;
  • пациент не воспринимает запахи, не ощущает вкус продуктов;
  • сбои в работе пищеварительной системы;
  • нос заложен;
  • горло болит, ощущается першение.

Терапевтические мероприятия

Благодаря разработке медицинского средства «Эсперавир» снижаются риски ухудшения общего состояния и необходимости госпитализации. Лекарства, в основе которых лежит такая же молекула, интенсивно применяются в странах Европы, Соединенных Штатах, Японии. Согласно результатам клинических исследований, преимущество нового препарата выражается:
  • в значительном улучшении клинической картины;
  • выздоровлении, которое наступает в более короткие сроки;
  • более редком развитии осложнений.

Уже через пять дней приема лекарства 80% заболевших избавились от инфекции в организме, снизилась вирусная нагрузка. Полное выздоровление наступило в 40% случаев у пациентов, подверженным риску возникновения осложнений.

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