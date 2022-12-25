Штамм «Цербер»: распространение, особенности, лечение

На данный момент лечение ковида и его штаммов является актуальной темой. Что об этом крайне важно знать.

Фото: Первоисточник Первоисточник

Пандемия коронавируса начала свое разрушительное действие два года назад – в 2020, и до настоящего времени не остановилась. Распространение вируса происходит волнообразною. Такая ситуация наблюдается по причине постоянной мутации патогена. Вирусные разновидности называют штаммом, наиболее значимые и опасные получают отдельные названия.

Видео дня

Новым типом инфекции коронавируса стал штамм «Цербер», получивший широкое распространение во многих регионах планеты. Уже известный всем штамм «Омикрон» мутировал в вирус «Цербер», который заразен больше, чем его предшественник. Положительным моментом является то, что организм человека переносит новый тип немного легче, чем остальные. Эта форма была обнаружена совсем недавно, летом 2022 года. На данный момент проводится лечение штамма Цербер эффективными лекарственными средствами (в их числе препарат «Эсперавир»). За несколько месяцев возбудитель распространился по 30 странам в мире. Это быстрее по сравнению с «Омикроном».

Симптоматика штамма «Цербер»

Первые признаки можно зафиксировать через 10 дней после инфицирования, наблюдаются у людей всех возрастов. Симптомы последнего штамма достаточно схожи с выражением предыдущих вариаций.

температура тела повышена до 38 градусов;

наблюдается усталость, нехарактерная слабость;

человека знобит;

кашель;

дыхание затруднено, учащается;

болят мышцы и суставы;

пациент не воспринимает запахи, не ощущает вкус продуктов;

сбои в работе пищеварительной системы;

нос заложен;

горло болит, ощущается першение. Признаки типичны для инфекций респираторного направления:

Терапевтические мероприятия

в значительном улучшении клинической картины;

выздоровлении, которое наступает в более короткие сроки;

более редком развитии осложнений. Благодаря разработке медицинского средства «Эсперавир» снижаются риски ухудшения общего состояния и необходимости госпитализации. Лекарства, в основе которых лежит такая же молекула, интенсивно применяются в странах Европы, Соединенных Штатах, Японии. Согласно результатам клинических исследований, преимущество нового препарата выражается: