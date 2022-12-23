Теперь коронавирус стал управляемым заболеванием. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сейчас ковид превратился, по сути дела, в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, непредставляющий угрозу», – рассказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что расслабляться не стоит, потому что будущее может подкинуть любые сюрпризы, пишут РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нагрузка на поликлиники столицы из-за ОРВИ и гриппа превысила загруженность медучреждений в период пандемии коронавируса в начале 2022 года. Он также отметил, что в Москве нагрузка на амбулаторную систему сейчас выше, чем в пиковые пороги различных волн коронавируса. Фото: freepik.com