Коронавирус стал управляемым заболеванием

«Сейчас ковид превратился, по сути дела, в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, непредставляющий угрозу», – рассказала Ракова.