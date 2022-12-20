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2 часа назад

Ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Ученые Сеченовского университета нашли закономерность в появлении новых коронавирусов, и сделанное открытие позволит прогнозировать будущие пандемии, заранее создавая вакцины, сообщили в пресс-службе университета.

Ученые выявили закономерность появления новых коронавирусов
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Биологи Сеченовского университета сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора «Лего». дело в том, что уже существующие виды могут меняться участками генома друг с другом. Получаются новые вирусы с мозаичным геномом, которые тоже жизнеспособны и могут переходить к новым хозяевам – и людям, и животным, передает РИА «Новости».

Это открытие позволит ученым предсказывать будущие пандемии и заранее подстраховаться – создать нужные вакцины, уточнили в университете.

Чтобы иметь более полное представление о рекомбинации вирусов, специалисты изучили доступные последовательности геномов коронавирусов животных, и оказалось, что самым мобильным с точки зрения рекомбинации является участок генома, кодирующий спайк-белок, как раз он формирует «корону» вируса. Причем коронавирусы могут обмениваться не только целым участком гена шиповидного белка, но и его фрагментами.

Исследование ученых позволяет продвинуться в генной инженерии, так можно брать участок РНК одного коронавируса, заменяя его подобным участком другого, как в конструкторе, что поможет ускорить разработку как вакцин, так и новых лекарств, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ученые указали на способность пыльцы предсказать окончание сезона COVID-19.

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