Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса

Lenta.ruиещё 2

Врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев сообщил, что свиной грипп H1N1 отличается от коронавирусной инфекции более острым началом. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, для H1N1 характерна лихорадка, головные боли, а также боли в мышцах и суставах как проявление выраженной интоксикации.

«Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать. Вот это сейчас характерное течение для свиного гриппа», — пояснил он.

Специалист добавил, что грипп переносится тяжелее коронавирусной инфекции, так как температура может держаться несколько дней.

Коронавирус,Сергей Яковлев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители