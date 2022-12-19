Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса

Врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев сообщил, что свиной грипп H1N1 отличается от коронавирусной инфекции более острым началом. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
По его словам, для H1N1 характерна лихорадка, головные боли, а также боли в мышцах и суставах как проявление выраженной интоксикации.
«Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать. Вот это сейчас характерное течение для свиного гриппа», — пояснил он.
Специалист добавил, что грипп переносится тяжелее коронавирусной инфекции, так как температура может держаться несколько дней.