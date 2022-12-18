Перенесшие COVID-19 тяжелее болеют гриппом

Коронавирусная инфекция ослабляет иммунитет и усиливает фоновые болезни, в этой связи последующее заболевание гриппом может протекать тяжелее. Об этом ТАСС рассказал врач-инфекционист Николай Малышев, отметив, что перенесенный грипп также способствует более тяжелому течению ковида.
"Когда человек болеет ковидом, у него ослабляется иммунитет, у него, как правило, фоновые заболевания усиливаются, - сказал он. - И если на это все садится другой вирус, такой же сильный, то ничего хорошего в этом нет. И наоборот, после гриппа ковидом болеют тяжелее".
Кроме того, по словам эксперта, грипп негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему и может приводить к инфаркту и нарушению мозгового кровообращения в том числе у тех, у кого не было такой предрасположенности до заболевания.
По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 35,4%. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%. Среди штаммов преобладает свиной грипп, выявленный в 82 субъектах РФ.