Перенесшие COVID-19 тяжелее болеют гриппом

"Когда человек болеет ковидом, у него ослабляется иммунитет, у него, как правило, фоновые заболевания усиливаются, - сказал он. - И если на это все садится другой вирус, такой же сильный, то ничего хорошего в этом нет. И наоборот, после гриппа ковидом болеют тяжелее".