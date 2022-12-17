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3 часа назад

В России оценили рост заболеваемости коронавирусом

Lenta.ruиещё 2

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев в беседе с ТАСС оценил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, отметив, что его подъем окажется не столь резким, как было в прошлые волны.

В России оценили рост заболеваемости коронавирусом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Учитывая то, как медленно растет заболеваемость в последние недели, скорее всего, дальнейший подъем будет не таким высоким, не таким резким, как в предыдущие волны», — заявил эксперт.

По его словам, новые штаммы вируса имеют незначительные отличия от предыдущих, в связи с чем выработанные переболевшими COVID-19 антитела продолжат их защищать. Он уточнил, что в настоящее время в стране наблюдается плавный подъем заболеваемости коронавирусом из-за снижения коллективного иммунитета. Лукашев добавил, что на сегодняшний день сложно спрогнозировать длительность и число новых случаев заболевания на пике.

Коронавирус,Александр Лукашев,РАН,
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