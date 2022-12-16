Назван наиболее эффективный способ иммунизации от COVID-19

Ученые из Института Регенстрифа, Медицинской школы Университета Индианы и Медицинского центра Университета Вандербильта назвали наиболее эффективный способ формирования иммунитета к COVID-19. Для этого было проведено крупномасштабное исследование, результаты которого опубликованы в American Journal of Public Health, сравнивающее защиту от вакцины и естественный иммунитет.

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В процессе были проанализированы данные более 260 тысяч человек в возрасте от 12 до 110 лет, которые либо были привиты от коронавируса, либо им переболели.

Медики пришли к выводу, что люди всех возрастных групп значительно больше выиграли от вакцинации, чем от естественного иммунитета. Наиболее низкий уровень смертности среди вакцинированных был особенно заметен для взрослых в возрасте 60 лет и старше. В общем показатель смертности и привитых был на 37 процентов ниже, чем у пациентов с естественным иммунитетом. При этом частота заражения COVID-19 была выше у людей, получивших мРНК-прививку (6,7 процента), чем у ранее инфицированных (2,9 процента). Исследователи считают, что вакцина прежде всего защищала от тяжелого течения заболевания.