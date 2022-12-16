Может ли коронавирус сохраняться после смерти

Специалисты из Германии выяснили, что коронавирус может сохраняться в телах мертвых людей на протяжении 17 дней. Об этом пишут СМИ.
«Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных пациентов даже после смерти», – говорится в статье.
По информации японских ученых, риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше, чем потенциальная передача от трупов. Эксперимент провели на хомяках. Мертвая особь, находившаяся в одной клетке с живыми хомяками, передала коронавирус сородичам, передает RT.
Напомним, в России продолжается эпидемия свиного гриппа. Как уберечься от заболевания, если не хочется носить маски, объяснил врач-инфекционист Николай Малышев. Врач посоветовал россиянам хорошо подумать, прежде чем идти на корпоратив во время распространения опасного заболевания.