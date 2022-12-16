Может ли коронавирус сохраняться после смерти

Специалисты из Германии выяснили, что коронавирус может сохраняться в телах мертвых людей на протяжении 17 дней. Об этом пишут СМИ.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных пациентов даже после смерти», – говорится в статье.

По информации японских ученых, риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше, чем потенциальная передача от трупов. Эксперимент провели на хомяках. Мертвая особь, находившаяся в одной клетке с живыми хомяками, передала коронавирус сородичам, передает RT.