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1 час назад

Выяснено, о чем говорит потеря вкуса и запаха при COVID-19

Газета.Ruиещё 1

Медики из Колумбийского университета установили, что потеря вкуса или обоняния во время инфекции COVID-19 – признак сильного иммунитета. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Выяснено, о чем говорит потеря вкуса и запаха при COVID-19
Фото: Газета.руГазета.ру

По мере развития пандемии COVID-19 нарушение обоняния и вкуса было идентифицировано как ключевой симптом коронавируса SARS-CoV-2 и наблюдалось у 40-60% заболевших.

В исследовании ученые обследовали 306 пациентов, 291 из которых сообщили о пропаже обоняния или вкуса. В результате ученые установили, что шансы на образование антител были в 1,98 раза выше среди тех, кто сообщил об изменении обоняния, и в 2 раза выше среди тех, у кого было нарушено восприятие вкуса, по сравнению с пациентами, которые не страдали от этих нарушений.

"Результаты нашего исследования показывают, что потеря обоняния и вкуса во время инфекции COVID-19 является сильным прогностическим фактором для надежного иммунологического ответа", – сказали исследователи.

В будущем ученые хотят оценить уровень образованных антител у пациентов с нарушением обоняния и вкуса после вакцинации.

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