Выяснено, о чем говорит потеря вкуса и запаха при COVID-19

В исследовании ученые обследовали 306 пациентов, 291 из которых сообщили о пропаже обоняния или вкуса. В результате ученые установили, что шансы на образование антител были в 1,98 раза выше среди тех, кто сообщил об изменении обоняния, и в 2 раза выше среди тех, у кого было нарушено восприятие вкуса, по сравнению с пациентами, которые не страдали от этих нарушений.