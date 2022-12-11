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4 часа назад

Правда ли, что переболевшие COVID-19 тяжелее переносят грипп

Ferra.ru

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов рассказал, что развивающийся свиной грипп опасен для россиян из-за коронавируса.

Правда ли, что переболевшие COVID-19 тяжелее переносят грипп
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К тому, что переболевшие коронавирусом могут хуже переносить грипп, добавляется ещё и тот момент, что коронавирус на какое-то время вытеснил грипп и иммунитет забыл об этом вирусе.

Поэтому население России стало уязвимо к гриппу, из-за чего наблюдаются тяжёлые состояния: бронхиты, пневмонии и другие осложнения.

«Отличить грипп от других респираторных вирусных заболеваний без специальных исследований нельзя. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу для назначения правильного лечения», — подчеркнул Семёнов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Коронавирус,Александр Семенов,Роспотребнадзор,
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