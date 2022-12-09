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2 часа назад

В Китае отменили обязательную госпитализацию при ковиде

Большая Азияиещё 1

Власти КНР опубликовали руководство, разрешающее лечение бессимптомных и легких форм заболевания COVID-19 в домашних условиях. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа.

В Китае отменили обязательную госпитализацию при ковиде
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Согласно документу, пациенты, у которых COVID-19 протекает в легкой или бессимптомной форме, не осложненной побочными заболеваниями, не подлежат обязательной госпитализации. Пациенты, у которых побочные заболевания протекают в стабильно легкой форме и которые не нуждаются в госпитализации, также могут лечиться дома.

Руководство рекомендует проходящим лечение от коронавируса в домашних условиях по возможности проживать в отдельных помещениях и не контактировать с другими жителями.

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