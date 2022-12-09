В Китае отменили обязательную госпитализацию при ковиде

Власти КНР опубликовали руководство, разрешающее лечение бессимптомных и легких форм заболевания COVID-19 в домашних условиях. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа.

Согласно документу, пациенты, у которых COVID-19 протекает в легкой или бессимптомной форме, не осложненной побочными заболеваниями, не подлежат обязательной госпитализации. Пациенты, у которых побочные заболевания протекают в стабильно легкой форме и которые не нуждаются в госпитализации, также могут лечиться дома.