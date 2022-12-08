Врач: при заражении гриппом и ковидом важно следить за симптомами

При заболевании гриппом и ковидом одновременно, необходимо следить за симптоматикой, исходя из которой будет подобрано лечение. Об этом в разговоре с RT рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
Он отметил, что данных о том, как протекает сочетанная инфекция, на сегодняшний день недостаточно, поскольку подобных случаев крайне мало.
"Если человек получает два положительных результата, но при этом температура тела у него 37,2°С и чувствует он себя достаточно неплохо, то нет показаний для госпитализации, а значит, ехать в больницу не нужно", — подчеркнул Поздняков.
В случае выраженной симптоматики — температуры выше 39°С, признаков интоксикации или кровотечения в слизистых оболочках, специалист рекомендует незамедлительно вызвать врача, который оценит необходимость госпитализации. Если человек относится к группе риска по возрасту или имеет хронические заболевания, Поздняков посоветовал делать экспресс-тесты как на грипп, так и на ковид.