Что есть людям, больным ковидом: советы диетологов

Питание человека, больного коронавирусной инфекцией, должно быть сбалансированным и поддерживать иммунную систему. Правильная диета очень важна для выздоровления.

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Потеря вкуса и обоняния — одни из самых неприятных симптомов ковида. Эти последствия болезни мешают наслаждаться ароматами и вкусами пищи, грозят потерей аппетита и депрессией.

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Дипломированные диетологи рассказали, как поддерживать организм во время ковида, сделать питание более приятным, если еда стала безвкусной, пишет американское издание Parade Parade.

Сбалансированное питание

Независимо от того, исчезли вкус и запах у больного ковидом или нет, иммунная система нуждается в дополнительной поддержке.

— Богатая питательными веществами и разнообразная диета лучше всего подходит для поддержания здоровой иммунной системы, — говорит дипломированный диетолог, доктор медицинских наук Аманда Бейкер Лемейн.

По ее словам, сбалансированное питание должно включать фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и семена, а также постные белки.

Сон и спорт

— Сон, физическая активность и стресс также могут влиять на силу иммунитета, поэтому целостный подход к здоровому образу жизни также важен, — добавляет она.

Витамин С

Витамин С — одно из самых полезных веществ для иммунной системы. Поэтому дипломированный диетолог Эми Горин рекомендует включить цитрусовые в рацион. Среди главных источников витамина она назвала грейпфрут и капусту.

Цинк

Еще один продукт, который должен входить в питание больного коронавирусом, — это нут. По словам Горин, бобовое растение содержит цинк — минерал, полезный для клеток, которые отвечают за защиту организма от токсинов или чужеродных веществ.

Белок

Белок важен для заживления, восстановления и синтеза антител, которые помогают бороться с болезнями, отметила доктор Лемейн.

Мясо, рыба, тофу, бобы, орехи и семена — хорошие источники белка, которые нужно есть и больным и здоровым людям.

Вода

Диетологи призвали поддерживать гидратацию ослабленного вирусом организма: пить воду с лимоном, чай, суп, костный бульон и соки с низким содержанием сахара.

Что есть, если нет вкуса и запаха

Все эти советы сложно применить, если пища совсем не доставляет удовольствия. В этом случае доктор Лемейн советует больше обращать внимание на текстуру продуктов. Например, попробовать добавить хрустящую гранолу в сливочный йогурт — получатся две совершенно разные текстуры.

Диетолог Горин согласна с коллегой, но отмечает, что не стоит игнорировать другие хрустящие продукты. Они также могут скрасить рацион больного.

По словам медика, нужно добавлять в блюда больше кислых продуктов: лимонный сок, красный винный уксус.

— Кислотность часто ощущается даже при ослабленном обонянии и вкусе, — говорит она.