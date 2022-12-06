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2 часа назад

Японские дети стали хуже удерживать равновесие из-за связанных с COVID-19 карантинов

Газета.Ru

Связанные с COVID-19 карантины испортили физическое состояние японских детей. Статья об этом опубликована в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Дети Японии из-за карантина испытывают проблемы с координацией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время пандемии COVID-19 в Японии, как и в других странах, школы и спортивные клубы пытались предотвратить распространение инфекции, сокращая занятия физкультурой и ограничивая физические нагрузки на открытом воздухе. Однако у детей, лишенных возможности заниматься физической активностью и вести социальную жизнь, могут развиться вредные привычки. Такие изменения в образе жизни могут нанести вред подростковому организму, привести к набору веса и проблемам со здоровьем.

Японские ученые решили оценить вред детскому здоровью от карантинов. Для этого они исследовали мышечную силу детей 9-15 лет, их способность поддерживать равновесие, скорость ходьбы, процентное содержание жира в организме, время, проводимое перед экраном, время сна, качество жизни и время физической активности.

Выяснилось, что после начала пандемии у детей снизилась способность сохранять равновесие при движении и увеличился процент жира в организме. Скорее всего, это произошло из-за меньшего времени, проведенного за играми на открытом воздухе.

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