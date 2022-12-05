Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю на 11,6%

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 11,6%, а показатель госпитализации в пересчете на 100 тыс. жителей вырос на 2,5%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 регионах, а заболеваемость выросла 59 регионах, следует из данных штаба

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 667, летальных исходов из-за ковида - на 52.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 598 случаев заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии - 21 623 268 и 392 283 соответственно.

Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 4 647 против 4 589 днем ранее - до 21 023 627.