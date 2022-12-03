Иммунолог рассказал о постоянной мутации коронавируса

Коронавирус постоянно мутирует и серьезно сказывается на людях с иммунодефицитом. Об этом телеканалу « 360 » сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов .

«Он меняется. У больных ВИЧ или СПИДом может быть более тяжелое течение, потому что у них снижен иммунитет»

Он добавил, что нужно время, чтобы понять, как будет выглядеть штамм у относительно здоровых людей и пока об этом рано говорить, следует подождать около двух месяцев и станет ясно, насколько опасно течение заболевания.