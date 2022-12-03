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1 час назад

Иммунолог рассказал о постоянной мутации коронавируса

Daily Moscow

Коронавирус постоянно мутирует и серьезно сказывается на людях с иммунодефицитом. Об этом телеканалу «360» сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Иммунолог рассказал о постоянной мутации коронавируса
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Эксперт подчеркнул, что мутации коронавируса идут постоянно.

«Он меняется. У больных ВИЧ или СПИДом может быть более тяжелое течение, потому что у них снижен иммунитет»

Он добавил, что нужно время, чтобы понять, как будет выглядеть штамм у относительно здоровых людей и пока об этом рано говорить, следует подождать около двух месяцев и станет ясно, насколько опасно течение заболевания.

Жемчугов также подчеркнул, что в день выделяют по 10 штаммов день. «Красивые» названия им дают их авторы.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,
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