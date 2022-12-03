В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 6669 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 611 003. Новые данные передает в субботу, 3 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
2 декабря количество инфицированных составило 6721, 1 декабря — 6785. 30 ноября в стране было выявлено 6088 зараженных.
По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (1187), Санкт-Петербурге (798), Свердловской области (309) и Московской области (193). Меньше всего — в Еврейской автономной области (7), Камчатском крае (7), Адыгее (7), Магаданской области (6), Северной Осетии — Алании (6), Карачаево-Черкессии (5), Тыве (3), Ненецком автономном округе (2), Чукотском автономном округе (1) и на Алтае (1).
За последние 24 часа число госпитализаций составило 1324. За этот же период 5132 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 21 014 391 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 59 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 392 176 летальных исходов.