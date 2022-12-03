В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 6669 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 611 003. Новые данные передает в субботу, 3 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 1324. За этот же период 5132 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 21 014 391 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 59 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 392 176 летальных исходов.