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2 часа назад

В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19

Lenta.ru

За минувшие сутки в России выявили еще 6669 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 611 003. Новые данные передает в субботу, 3 декабря, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

2 декабря количество инфицированных составило 6721, 1 декабря — 6785. 30 ноября в стране было выявлено 6088 зараженных.

По обновленным данным оперштаба, наибольшее число заражений выявили в Москве (1187), Санкт-Петербурге (798), Свердловской области (309) и Московской области (193). Меньше всего — в Еврейской автономной области (7), Камчатском крае (7), Адыгее (7), Магаданской области (6), Северной Осетии — Алании (6), Карачаево-Черкессии (5), Тыве (3), Ненецком автономном округе (2), Чукотском автономном округе (1) и на Алтае (1).

За последние 24 часа число госпитализаций составило 1324. За этот же период 5132 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечился от инфекции 21 014 391 россиянин. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 59 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 392 176 летальных исходов.

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