Врач пояснил, почему нельзя пить алкоголь при коронавирусе

— При коронавирусе резко повышается тромбообразование на поверхности сосудов, артерий и вен. А если мы еще и алкоголь принимает, то он еще сильнее повышает свертываемость. Одно на другое наслаивается, и это может давать эффект внезапных тромбозов, то есть внезапный инфаркт, внезапный инсульт, — пояснил он в комментарии «360».