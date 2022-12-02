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54 минуты назад

Иммунолог Болибок пояснил, почему нельзя употреблять алкоголь при коронавирусе

Вечерняя Москва

Чрезмерное потребление спиртных напитков во время болезни, особенно при коронавирусе, увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок.

Врач пояснил, почему нельзя пить алкоголь при коронавирусе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Употребление алкоголя оказывает разрушительное воздействие на иммунную систему, снижает устойчивость организма к различным вирусам.

Иммунолог подчеркнул, что особенно опасно пить алкогольные напитки при коронавирусе.

— При коронавирусе резко повышается тромбообразование на поверхности сосудов, артерий и вен. А если мы еще и алкоголь принимает, то он еще сильнее повышает свертываемость. Одно на другое наслаивается, и это может давать эффект внезапных тромбозов, то есть внезапный инфаркт, внезапный инсульт, — пояснил он в комментарии «360».

Ранее вирусологи сообщили, что мутации коронавирусного штамма «Омикрон» BQ.1 и BQ.1.1 могут заместить варианты BA.4 и BA.5, которые доминируют в России, передает Nation news.

Коронавирус,Владимир Болибок,
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