Врач рассказал об актуальных симптомах COVID-19

Врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал о симптомах коронавируса в 2022 году и его последствиях. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

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Эксперт отметил, что все чаще коронавирус проходит без каких-либо явных симптомов.

"Пациенты испытывают все меньше дискомфорта, чаще это однократное или двукратное повышение температуры, которое потом перерастает в достаточно сильный интоксикационный синдром со слабостью", – добавил он.

По словам Гончарова, сейчас граждане стали меньше обращаться за помощью к специалистам, если их беспокоят только симптомы простуды. Поэтому диагностировать коронавирус у таких пациентов не представляется возможным. Однако позднее люди сталкиваются с последствиями перенесенного заболевания.

"Мы видим пациентов с очень похожими на коронавирусную инфекцию симптомами, с похожими осложнениями в виде полиорганных недостаточностей, которые развиваются после некоего заболевания. Но почти никто из пациентов не сдает тесты", – рассказал врач.

Специалист подчеркнул, что у таких пациентов показатели иммуноглобулинов G и иммуноглобулинов к S-белку остаются на высоком уровне, что говорит о том, что они переболели коронавирусом.

По словам Гончарова, те, у кого даже не было положительного теста на COVID-19, могут прийти сразу с пневмонией и осложнениями на внутренние органы:

почечная и приобретенная сердечная недостаточность;

выпад в полостях легких;

крайне выраженный интоксикационный синдром.