Вакцинация от коронавируса и гриппа защитит от сахарного диабета

Число пациентов с нарушением усвоения глюкозы выросло после пандемии.
Перенесённые инфекции могут спровоцировать развитие сахарного диабета. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-эндокринолог, заведующая отделением обучения и лечения диабета «Эндокринологического диспансера ДЗМ» Ольга Котешкова.
«У нас существует единственная концепция профилактики сахарного диабета — использование прививок, чтобы пациенты меньше болели, чтобы не болели гриппом, чтобы не было ковида. После ковида мы видим увеличение числа пациентов с сахарным диабетом. Даже этот вариант ковида называют «ковидным», но это официально не узаконено. Это говорит о том, что увеличивается число людей с сахарным диабетом после перенесения ковида. Поэтому однозначно — прививки нужно ставить».
Ранее эндокринолог предупредила, что вскармливание младенцев коровьим молоком грозит сахарным диабетом. К развитию заболевания также может привести чрезмерное употребление глюкозы, глютена и сои в детстве, добавила Ольга Котешкова.