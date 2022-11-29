Вакцинация от коронавируса и гриппа защитит от сахарного диабета

«У нас существует единственная концепция профилактики сахарного диабета — использование прививок, чтобы пациенты меньше болели, чтобы не болели гриппом, чтобы не было ковида. После ковида мы видим увеличение числа пациентов с сахарным диабетом. Даже этот вариант ковида называют «ковидным», но это официально не узаконено. Это говорит о том, что увеличивается число людей с сахарным диабетом после перенесения ковида. Поэтому однозначно — прививки нужно ставить».