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41 минуту назад

В России выявили 5918 новых случаев коронавируса за сутки

Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5918 новых случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 5918 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, за 24 часа в стране зарегистрирован 51 летальный исход, связанный с коронавирусом. При этом 661 человек госпитализирован с диагностированным ковидом в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 4174 пациента, говорится на портале.

Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке с использованием образцов COVID-19 от человека с ослабленным иммунитетом, вирус эволюционировал, чтобы стать более патогенным. Такие результаты указывают на то, что новый вариант может вызывать больше заболеваний, чем преобладающий в настоящее время штамм «омикрон».

Также недавно глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в России. Чем опасно это заболевание, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа, «Вечерняя Москва» спросила у врача-иммунолога Владимира Болибока.

Коронавирус,Михаил Мурашко,
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