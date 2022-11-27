В России выявили 5918 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5918 новых случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

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Так, за 24 часа в стране зарегистрирован 51 летальный исход, связанный с коронавирусом. При этом 661 человек госпитализирован с диагностированным ковидом в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 4174 пациента, говорится на портале.

Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке с использованием образцов COVID-19 от человека с ослабленным иммунитетом, вирус эволюционировал, чтобы стать более патогенным. Такие результаты указывают на то, что новый вариант может вызывать больше заболеваний, чем преобладающий в настоящее время штамм «омикрон».