Более 320 млн тестов на коронавирус провели в России

Более 320 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 320 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 132 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.
Уточняется, что под медицинским наблюдением остаются 735 человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья за месяц запросили более тысячи электронных выписок из медицинских карт.