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3 часа назад

Более 320 млн тестов на коронавирус провели в России

Агентство «Москва»иещё 1

Более 320 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

Более 320 млн тестов на коронавирус провели в России
Фото: PxherePxhere

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 320 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 132 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

Уточняется, что под медицинским наблюдением остаются 735 человек.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья за месяц запросили более тысячи электронных выписок из медицинских карт.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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