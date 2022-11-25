Терапевт: повышенный аппетит при ковиде связан с поражением нервной системы

Повышенный аппетит при коронавирусе может быть связан с поражением центральной либо периферической нервной системы, заявила в беседе с Life врач-терапевт Екатерина Мымрина. Она пояснила, что болезнь может нарушить не только обоняние, но и зрение, слух, память, а также чувство голода и насыщения.
«Если повышенный аппетит становится проблемой, то лечение предполагает применение вазоактивных препаратов, нейропротекторов, антиоксидантов, в крайнем случае психотропных препаратов. В остальных случаях аппетит нормализуется самостоятельно в течение двух-четырех недель», — отметила собеседница издания.
Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что коронавирусная инфекция может повлиять на свертываемость крови, из-за чего она становится густой. Как следствие, головной мозг начинает плохо работать и развивается временная деменция. По его словам, чтобы восстановиться, необходимо принимать антигипоксанты и витамины.