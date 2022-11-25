Терапевт: повышенный аппетит при ковиде связан с поражением нервной системы

Повышенный аппетит при коронавирусе может быть связан с поражением центральной либо периферической нервной системы, заявила в беседе с Life врач-терапевт Екатерина Мымрина. Она пояснила, что болезнь может нарушить не только обоняние, но и зрение, слух, память, а также чувство голода и насыщения.