Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Терапевт Мымрина: повышенный аппетит при ковиде связан с поражением нервной системы

Газета.Ruиещё 1

Повышенный аппетит при коронавирусе может быть связан с поражением центральной либо периферической нервной системы, заявила в беседе с Life врач-терапевт Екатерина Мымрина. Она пояснила, что болезнь может нарушить не только обоняние, но и зрение, слух, память, а также чувство голода и насыщения.

Терапевт: повышенный аппетит при ковиде связан с поражением нервной системы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если повышенный аппетит становится проблемой, то лечение предполагает применение вазоактивных препаратов, нейропротекторов, антиоксидантов, в крайнем случае психотропных препаратов. В остальных случаях аппетит нормализуется самостоятельно в течение двух-четырех недель», — отметила собеседница издания.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что коронавирусная инфекция может повлиять на свертываемость крови, из-за чего она становится густой. Как следствие, головной мозг начинает плохо работать и развивается временная деменция. По его словам, чтобы восстановиться, необходимо принимать антигипоксанты и витамины.

Коронавирус,Игорь Гончаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители