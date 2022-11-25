В России за сутки выявили еще 5,9 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки в РФ лабораторно подтверждено еще 5,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 ноября, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии в стране превышает 21,56 миллиона человек, выздоровели из них 20,97 миллиона.
Выписали за день из медучреждений еще 5,3 тысячи пациентов, но госпитализировали медики 1,2 тысячи россиян.
Кроме того, оперштаб подтверждает еще 56 случаев смерти от ковида. В Саратовской области, по данным чиновников, за сутки никто от коронавируса не умер. Общее число признанных властями летальных исходов COVID-19 в стране достигло 391736.