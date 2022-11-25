В России за сутки выявили еще 5,9 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки в РФ лабораторно подтверждено еще 5,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 ноября, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Unsplash Unsplash

Общее число заболевших с начала пандемии в стране превышает 21,56 миллиона человек, выздоровели из них 20,97 миллиона.

Выписали за день из медучреждений еще 5,3 тысячи пациентов, но госпитализировали медики 1,2 тысячи россиян.