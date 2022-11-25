Врач прокомментировал всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае

«Месяц-полтора назад показатели заражения в Китае были и вовсе мизерными. Скорее всего, официальные данные в Китае занижают, но, полагаю, в небольших масштабах. Если мы вспомним началом 2022 года, когда бушевала омикрон-волна, во многих странах регистрировалось по две-три тысячи случаев заболевания на миллион человек. В России этот показатель составлял 1800 случаев на миллион, в Израиле зашкаливал за 11000. А в Китае на протяжении этого времени регистрировалось меньше одного случая на миллион, в периоды обострений — не более пяти-десяти на миллион. Формально сейчас у них заболеваемость выросла в 30-40 раз, однако это все равно значительно меньше, чем сейчас официально в России», — указал он.