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3 часа назад

Названа болезнь, которая появляется у переболевших COVID-19

FBM.ru

"Вечерняя Москва" информирует, что коронавирус может стать причиной возникновения диабета после того, как, казалось бы, человек выздоровел.

Названа болезнь, которая появляется у переболевших COVID-19
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как сообщает изданию эндокринолог Алексей Калинчев, международная группа исследователей пришла к выводу, что коронавирус так воздействует на организм, что способен привести к развитию диабета первого типа.

Дело в том, что коварный вирус способен прямо повреждать бета-клетки островков Лангерганса, которые отвечают за синтез инсулина. В результате выработка инсулина в организме резко снижается, и начинается развитие диабета.

Чтобы сгладить разрушительное воздействие коронавируса на организм, эндокринолог предлагает первым делом принять вакцину, которая укрепит иммунитет. Если патологические изменения в организме уже началась, их может затормозить прием витамина D в дозе, обеспечивающей концентрацию его в крови в диапазоне 50–100 нанограмм на миллилитр.

Если коронавирусом переболел диабетик, то Калинчев рекомендует увеличить дозу инсулина и строго соблюдать низкоуглеводную диету.

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