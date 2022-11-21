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4 часа назад

Раскрыта история названий COVID «кентавр», «цербер», «грифон»

Lenta.ru

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» раскрыл историю появления необычных названий вариантов омикрона, таких как «кентавр», «цербер», «грифон» и другие.

Раскрыта история названий COVID «кентавр», «цербер», «грифон»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Поскольку для восприятия населением сложны строго научные номенклатурные названия, которые составляются специальным образом для различных вариантов омикрона, и поскольку номенклатурный комитет считает, что возбудители не настолько изменились, чтобы давать варианту следующую букву греческого алфавита, обнаружился некий канадский вирусолог, который взял на себя трудную миссию давать новые названия вариантам омикрона. Таким образом у нас появились "кентавры", "грифоны" и так далее», — поделился вирусолог.

Коронавирус,Александр Чепурнов,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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