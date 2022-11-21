Раскрыта история названий COVID «кентавр», «цербер», «грифон»

«Поскольку для восприятия населением сложны строго научные номенклатурные названия, которые составляются специальным образом для различных вариантов омикрона, и поскольку номенклатурный комитет считает, что возбудители не настолько изменились, чтобы давать варианту следующую букву греческого алфавита, обнаружился некий канадский вирусолог, который взял на себя трудную миссию давать новые названия вариантам омикрона. Таким образом у нас появились "кентавры", "грифоны" и так далее», — поделился вирусолог.