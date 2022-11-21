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1 час назад

Названа болезнь, которая появляется у переболевших COVID-19

Вечерняя Москва

Одним из серьезных последствий перенесенного COVID-19 может стать сахарный диабет. К такому выводу пришла международная группа врачей, которая фиксирует случаи возникновения заболевания даже у тех, кто ранее не жаловался на проблемы со здоровьем. Как противостоять развитию этого недуга, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Названа болезнь, которая появляется у переболевших COVID-19
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как рассказал в беседе с «ВМ» врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев, коронавирусная инфекция может провоцировать возникновение сахарного диабета из-за своего негативного воздействия на организм. И чаще всего у пациентов наблюдается именно первый тип:

— Прежде всего, у перенесшего COVID-19 развивается диабет первого типа за счет прямого повреждающего воздействия смертельно опасного недуга на бета-клетки островков Лангерганса, которые отвечают за синтез инсулина.

В результате чего в организме не вырабатывается нужное количество инсулина.

По словам спикера, чтобы снизить риски развития диабета, следует получить иммунитет:

— Снизить такие риски может помочь вакцинация от диабета за счет формирования специфического иммунитета и повышения общей неспецифической резистентности организма.

Исключить развитие диабета, уточнил врач, можно, в том числе, с помощью приема витамина D в адекватной дозе, дающей его концентрацию в крови в диапазоне 50–100 нанограмм на миллилитр (нг/мл).

Эндокринолог добавил, что для уже больных диабетом предупредить осложнения можно благодаря увеличению дозы инсулина. Также для профилактики заболевания необходимо соблюдать диету с ограничением углеводов.

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