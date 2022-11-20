COVID-19 чаще вызывает судороги, чем грипп

Согласно новому исследованию, проведенному под руководством Оксфордского университета, у людей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, вероятность развития судорог или эпилепсии в течение следующих шести месяцев выше, чем у тех, кто переболел гриппом. Этот повышенный риск был более заметен у детей, чем у взрослых, а также у людей, у которых были легкие случаи заболевания COVID-19, не требующие госпитализации.

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"Хотя общий риск развития судорог или эпилепсии был низким - менее одного процента всех людей с COVID-19, учитывая большое количество людей, инфицированных COVID-19, это может привести к увеличению числа людей с судорогами и эпилепсией", - сказал старший автор исследования Арджун Сен, эксперт по эпилептологии в Оксфорде. "Кроме того, повышенный риск судорог и эпилепсии у детей дает нам еще одну причину попытаться предотвратить заражение COVID-19 у детей".

Исследователи изучили медицинские записи группы из 152 754 человек, у которых был COVID-19, а также другой аналогичной по численности группы людей, недавно переболевших гриппом. Ни у кого из участников ранее не было диагностировано повторяющихся припадков или эпилепсии. Затем ученые наблюдали за ними в течение шести месяцев после заражения, чтобы узнать, у скольких из них развились судороги или эпилепсия.

Анализ показал, что вероятность развития этих заболеваний у людей, заразившихся COVID-19, была на 55% выше, чем у людей, переболевших гриппом. Уровень новых случаев судорог или эпилепсии составил 0,94 процента в группе COVID по сравнению с 0,60 процента в группе гриппа.

По словам ученых, существенным ограничением исследования, которое должно быть рассмотрено в дальнейших исследованиях, является тот факт, что группа не смогла определить, каким именно вариантом вируса были инфицированы люди, что могло повлиять на результаты.