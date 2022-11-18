Врач рассказал, как лечить постковидную деменцию

Коронавирусная инфекция может повлиять на свертываемость крови, из-за чего она становится густой. Как следствие, головной мозг начинает плохо работать и развивается временная деменция. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал врач-терапевт Игорь Гончаров. По его словам, чтобы восстановиться, необходимо принимать антигипоксанты и витамины.
«Для восстановления работы мозга нужны антигипоксанты и витамины. Нужно проводить лабораторную диагностику, чтобы понять, какое из звеньев нарушено. Есть четкие алгоритмы. Первое, что надо проверить: свертывающую систему крови. Если там нарушений нет, то нужно проверить обмен холестерина. Если он тоже в норме, и по данным ультразвуковой диагностики признаков атеросклероза не выявлено, то смело можно принимать антигипоксанты и ноотропы», — рассказал Гончаров.
Он пояснил, что насторожиться следует в случае снижения работоспособности, забывчивости, сонливости или головокружения. Также, по его словам, могут возникнуть раздражительность и одышка при физических нагрузках. При этом он подчеркнул, что проблема обратима и при правильном лечении от деменции можно избавиться в течение двух-трех месяцев.
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