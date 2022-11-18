Врач рассказал, как лечить постковидную деменцию

«Для восстановления работы мозга нужны антигипоксанты и витамины. Нужно проводить лабораторную диагностику, чтобы понять, какое из звеньев нарушено. Есть четкие алгоритмы. Первое, что надо проверить: свертывающую систему крови. Если там нарушений нет, то нужно проверить обмен холестерина. Если он тоже в норме, и по данным ультразвуковой диагностики признаков атеросклероза не выявлено, то смело можно принимать антигипоксанты и ноотропы», — рассказал Гончаров.