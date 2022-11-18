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7 часов назад

Чем опасен «Цербер»

ТК «Звезда»

В России уже зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, вызванные новыми штаммами вируса BQ.1 и BQ.1.1 «Цербер». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чем опасен «Цербер»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Как отметили в ведомстве, эти штаммы отличаются более высокой скоростью передачи от одного заболевшего другому, пишут «Известия».

Кроме того, в России активизировался эпидемический процесс по гриппу и ОРВИ, уточнили в ведомстве. Заболеваемость растет в 20 российских регионах, включая Москву и Московскую область.

Медики призвали россиян внимательно следить за своим здоровьем, применять меры профилактики и не заниматься самолечением.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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