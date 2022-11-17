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2 часа назад

У коронавируса нашли неожиданный плюс

Секрет Фирмы

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сколько россияне настрадались из-за пандемии и её тягот, но коронавирус преподнёс им неожиданный сюрприз. Благодаря буйству инфекции люди стали более подкованы в области респираторных болезней и стали охотнее доверять прививкам. А значит, следующий гриппозный сезон должен пройти легче обычного. Об этом рассказал терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

У коронавируса нашли неожиданный плюс
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам эксперта, россияне стали внимательнее следить за своим здоровьем и календарём профилактических прививок. А ещё (это тоже «бонус» пандемии) россияне стали меньше переезжать с места на место, что тоже не даёт распространяться болезням. Поэтому эпидемии гриппа можно и не ждать. Максимум — небольшой подъём заболеваемости ОРВИ возможен в декабре.

На всякий случай (если вы в суматохе последних новостей совсем об этом забыли), коронавирус ещё никуда не делся и пандемия ещё не окончилась. И после полуторамесячной паузы в Москве и Петербурге снова начали расти заболеваемость и число госпитализаций. Не факт, что речь идёт о новой (какой уже по счёту?) полноценной волне болезни, но медики советуют не расслабляться.

Кашель, насморк, покрасневшее горло — практически неизбежные спутники поздней осени и зимы. Конечно, простужаться или подхватывать ОРВИ всегда неприятно, но если это происходит регулярно, ваш организм может ждать печальный конец. А всё потому, что частые простуды могут сигнализировать о хронических инфекциях. Так утверждают врачи.

Коронавирус,Алексей Парамонов,
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