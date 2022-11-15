В Москве и Петербурге растёт заболеваемость ковидом

Пандемия, если кто забыл, всё ещё с нами. После примерно полуторамесячной паузы в двух крупнейших российских городах снова начали фиксировать рост случаев заболевания и госпитализаций с диагнозом «коронавирус». Не факт, что речь идёт о новой (какой уже по счёту?) полноценной волне болезни, но специалисты отмечают тревожные моменты.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Кандидат биологических наук Алексей Куприянов отметил, что в опубликованной ковидной статистике в Петербурге за субботу, 12 ноября, уже не оказалось традиционного для выходных спада случаев заболевания. Напротив, по сравнению с предыдущими показателями наметился рост.

Похожую динамику чуть раньше эксперты заметили и в Москве. Да и по косвенным признакам, вроде публикаций знакомых в соцсетях, заметно, что болеющих к середине ноября стало заметно больше.

С прогнозами о новой волне и тем более о её возможных масштабах специалисты, впрочем, пока не торопятся. Для более обоснованного анализа потребуется ещё пара недель.

В конце октября власти сообщили, что наследник штамма «омикрон» под названием «цербер» появился в России. Сообщалось, что он ещё заразнее предшественника, распространяется на 20–30% быстрее, но по симптомам отличается не сильно, чаще вызывая лёгкое течение инфекции.

Среди признаков «цербера» выделяют повышение температуры, резкую слабость, боль в мышцах и суставах, кашель, реже насморк.