Глава Курчатовского института ожидает роста смертности от ковида

"А вот с биоопасностью вы ничего поделать не можете. Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот, африканская чума свиней - рукотворное дело, могу в деталях вам рассказать. Поэтому мы должны понимать, что сегодня [возникают] новые вызовы", - также пояснил он.