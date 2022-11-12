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4 часа назад

Глава Курчатовского института ожидает роста смертности от ковида до 90%

ТАСС

Вариант коронавируса со смертностью в 90% может стать новой угрозой, с которой в будущем столкнется человечество. Такое мнение в пятницу на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2022 высказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Глава Курчатовского института ожидает роста смертности от ковида
Фото: UnsplashUnsplash

"Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем. Придет ковид со смертностью в 90%, где из 10 заболевших 9 умрут, и на этом закончится все. <...> Биоопасность стала главной", - сказал Ковальчук.

Вторым значимым вызовом он назвал киберугрозы. Однако с ними, в отличие от биологических, можно справиться выключением "рубильника", считает ученый.

"А вот с биоопасностью вы ничего поделать не можете. Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот, африканская чума свиней - рукотворное дело, могу в деталях вам рассказать. Поэтому мы должны понимать, что сегодня [возникают] новые вызовы", - также пояснил он.

Коронавирус,Михаил Ковальчук,Курчатовский институт,
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